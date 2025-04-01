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Видео: Овечкин забросил 894-ю шайбу и догнал Гретцки

Сегодня, 06:44 Автор: Андрей Моисеев




Овечкин забросил 894-ю шайбу и догнал Гретцки

Продолжаем считать шайбы нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина. Напомним, свой первый гол в НХЛ хоккеист забил 6 октября 2005 года в ворота «Коламбуса». Сегодня на счету капитана «Кэпиталз» 894 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ.

В матче с «Чикаго», который состоялся в ночь на 5 апреля, нападающий отметился дублем. Видео исторического гола смотрите в нашем Telegram-канале.

Чтобы опередить лучшего снайпера за всю историю Уэйна Гретцки, хоккеисту необходимо забить 1 шайбу, на счету канадца также 894 гола.

Овечкин может побить рекорд Гретцки в гостевом матче с «Айлендерс» (6 апреля, 19:30 мск).

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В нынешнем сезоне Александр 41 раз поражал ворота соперников. Наибольшую результативность Овечкин показал в свой третий сезон за океаном (65). В девяти сезонах форвард столичного клуба забивал 50 и более раз. Аналогичный результат за всю историю лиги показали Уэйн Гретцки и Майк Босси.
  • Победа «Вашингтона», 841-й гол Овечкина и три передачи россиян
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    Фото: nhl.com







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