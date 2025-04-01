HR Новости

Футбол РПЛ 2024/2025: расписание матчей

Сегодня, 07:16 Автор: Андрей Моисеев




Футбол РПЛ 2024/2025: расписание матчей

В 23 туре чемпионата России по футболу 2024/2025, который проводит РПЛ, состоятся несколько матчей с приставкой «супер».

«Зенит» сыграет в гостях с «Локомотивом», ЦСКА встретится на своем поле с московским «Динамо», «Спартак» отправится в гости к «Ростову». Лидер первенства «Краснодар» встретится дома с «Акроном».

Расписание матчей 23 тура РПЛ:

4 апреля: 19:00 Пари НН – Оренбург.

5 апреля: 13:00 Крылья Советов – Рубин, 15:15 Факел – Ахмат, 17:30 Локомотив – Зенит, 19:45 Краснодар – Акрон.

6 апреля: 14:00 Динамо Мх – Химки, 16:30 Ростов – Спартак, 19:30 ЦСКА – Динамо М.

Время московское.
  • Кубок России по футболу 2024/2025: расписание матчей
    •

    Фото: РПЛ







    Голы Александра Овечкина в НХЛ


    Ставки на спорт в Фонбет


    10 лучших сериалов 2025 года: где смотреть онлайн
    «Клюквенный щербет» 3 сезон: смотреть турецкий сериал онлайн
    «Зимородок» 3 сезон: смотреть турецкий сериал онлайн
    «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (2025) 2 сезон 12 выпуск: смотреть онлайн
    «Спрячь меня»: смотреть турецкий сериал онлайн
    Футбол РПЛ 2024/2025: расписание матчей
    Видео: Овечкин забросил 894-ю шайбу и догнал Гретцки
    Плей-офф КХЛ 2025: расписание и результаты
    Карта: Успеновка и Розовка (Александрополь) в ДНР
    Карта: Кинбурнский полуостров в Николаевской области


    © Все права защищены 2007-2025. hockeyreview@mail.ru