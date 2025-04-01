Футбол РПЛ 2024/2025: расписание матчей Сегодня, 07:16 Автор: Андрей Моисеев









В 23 туре чемпионата России по футболу 2024/2025, который проводит РПЛ, состоятся несколько матчей с приставкой «супер». «Зенит» сыграет в гостях с «Локомотивом», ЦСКА встретится на своем поле с московским «Динамо», «Спартак» отправится в гости к «Ростову». Лидер первенства «Краснодар» встретится дома с «Акроном». Расписание матчей 23 тура РПЛ: 4 апреля: 19:00 Пари НН – Оренбург. 5 апреля: 13:00 Крылья Советов – Рубин, 15:15 Факел – Ахмат, 17:30 Локомотив – Зенит, 19:45 Краснодар – Акрон. 6 апреля: 14:00 Динамо Мх – Химки, 16:30 Ростов – Спартак, 19:30 ЦСКА – Динамо М. Время московское.

Кубок России по футболу 2024/2025: расписание матчей



Фото: РПЛ















