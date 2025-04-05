HR Новости

«Экстрасенсы. Битва сильнейших» (2025) 2 сезон 12 выпуск: смотреть онлайн

Сегодня, 07:28 Автор: Андрей Моисеев




Экстрасенсы Битва сильнейших на ТНТ 2 сезон 12 выпуск

«Экстрасенсы. Битва сильнейших» — шоу телеканала ТНТ, в котором девять лучших экстрасенсов страны расследуют таинственные события и проходят сложные испытания.

Интересный факт: родоначальником популярного на российском ТВ шоу является Britain’s Psychic Challenge, первый выпуск которой вышел на экраны Великобритании в 2005 году.

Премьера 2 сезона состоялась 18 января 2025 года на телеканале ТНТ. Новые выпуски выходят еженедельно по субботам.

Лидеры зрительского голосования: Влад Череватый — 106,4, Олег Шепс — 95,5, Соня Егорова — 89 (покинула проект), Ольга Якубович — 87,3, Ангелина Изосимова — 86. Принять участие в голосовании можно на сайте телеканала.

Смотреть онлайн 12 выпуск шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» можно 5 апреля в 18:30 мск в эфире ТНТ.

Прошлые выпуски доступны бесплатно в хорошем качестве на RUTUBE.

Интересный факт: программа является самой популярной на канале ТНТ (по состоянию на середину марта) и занимает 10-е место в списке самых популярных передач на российском телевидении.
  • Финал шоу «Суперстар!» (2025) 5 сезон: смотреть онлайн
    •

    Фото: ТНТ







    Фотогалерея обворожительной автогонщицы Линдси Брюэр


    Ставки на спорт в Фонбет


    10 лучших сериалов 2025 года: где смотреть онлайн
    «Клюквенный щербет» 3 сезон: смотреть турецкий сериал онлайн
    «Зимородок» 3 сезон: смотреть турецкий сериал онлайн
    «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (2025) 2 сезон 12 выпуск: смотреть онлайн
    «Спрячь меня»: смотреть турецкий сериал онлайн
    Футбол РПЛ 2024/2025: расписание матчей
    Видео: Овечкин забросил 894-ю шайбу и догнал Гретцки
    Плей-офф КХЛ 2025: расписание и результаты
    Карта: Успеновка и Розовка (Александрополь) в ДНР
    Карта: Кинбурнский полуостров в Николаевской области


    © Все права защищены 2007-2025. hockeyreview@mail.ru