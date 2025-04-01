10 лучших сериалов 2025 года: где смотреть онлайн

В 2025 году вышло немало сериалов на русском языке. Мы отобрали для вас лучшие новые сериалы, которые стоит смотреть.
Аутсорс
Надзиратель Константин (Иван Янковский) устраивается на работу в тюрьму на Камчатке, где ждут свой приговор смертники, и позволяет родственникам жертв преступников самим приводить смертный приговор в исполнение.
Инспектор Гаврилов (2 сезон)
Вор-рецидивист Саша Медный (Виктор Добронравов) в поезде присваивает себе имя и форму майора Гаврилова и становится блюстителем порядка в провинциальном городке.
Подслушано в Рыбинске
В один момент событие переворачивает жизнь журналиста небольшой провинциальной газеты (Тимофей Трибунцев). К Юре во время эпилептических припадков приходят видения, которые предсказывают убийства, происходящие в Рыбинске.
Первый отдел (4 сезон)
Российский детективный сериал, который рассказывает о рабочих буднях строгого следователя Юрия Брагина (Иван Колесников) и харизматичного опера Михаила Шибанова (Сергей Жарков).
Опасная близость
Успешный пластический хирург и руководитель клиники Анна (Елизавета Боярская) не находит общего языка со своей дочью-неформалкой и мстит мужу за измену с известной блогеркой и певицей Женей.
Актерище
Мегазвезда современного кино Слава Третьяков (Дмитрий Нагиев) вступает в схватку с блогером-кинокритиком Никитой Кисляком, который посмел написать разгромный обзор на его последний фильм.
Оперативная память
Легенда сыска майор Багрышев (Андрей Смоляков) узнает страшный диагноз и решает уйти в отставку. Молодой стажер Соломатин хочет стать первоклассным полицейским и предлагает стать для опытного наставника своеобразной «оперативной памятью».
Казанова. В бегах (2 сезон)
Аферист и обольститель Игорь Апрельцев (Антон Хабаров) гениально перевоплощается в людей самых разных профессий и выманивает деньги у женщин «с положением в обществе».
Тайга
Следователь Демидов (Григорий Чабан) пытается найти маньяка, который в маленьком городке убивает девочек из неблагополучных семей.
Шеф (7 сезон)
Сериал рассказывает о талантливом сыщике Викторе Расторгуеве, который после скандала с применением оружия отправляется для прохождения службы в Санкт-Петербург.