10 лучших сериалов 2025 года: где смотреть онлайн

В 2025 году вышло немало сериалов на русском языке. Мы отобрали для вас лучшие новые сериалы, которые стоит смотреть.

Аутсорс

Надзиратель Константин (Иван Янковский) устраивается на работу в тюрьму на Камчатке, где ждут свой приговор смертники, и позволяет родственникам жертв преступников самим приводить смертный приговор в исполнение.

Инспектор Гаврилов (2 сезон)

Вор-рецидивист Саша Медный (Виктор Добронравов) в поезде присваивает себе имя и форму майора Гаврилова и становится блюстителем порядка в провинциальном городке.

Подслушано в Рыбинске

В один момент событие переворачивает жизнь журналиста небольшой провинциальной газеты (Тимофей Трибунцев). К Юре во время эпилептических припадков приходят видения, которые предсказывают убийства, происходящие в Рыбинске.

Первый отдел (4 сезон)

Российский детективный сериал, который рассказывает о рабочих буднях строгого следователя Юрия Брагина (Иван Колесников) и харизматичного опера Михаила Шибанова (Сергей Жарков).

Опасная близость

Успешный пластический хирург и руководитель клиники Анна (Елизавета Боярская) не находит общего языка со своей дочью-неформалкой и мстит мужу за измену с известной блогеркой и певицей Женей.

Актерище

Мегазвезда современного кино Слава Третьяков (Дмитрий Нагиев) вступает в схватку с блогером-кинокритиком Никитой Кисляком, который посмел написать разгромный обзор на его последний фильм.

Оперативная память

Легенда сыска майор Багрышев (Андрей Смоляков) узнает страшный диагноз и решает уйти в отставку. Молодой стажер Соломатин хочет стать первоклассным полицейским и предлагает стать для опытного наставника своеобразной «оперативной памятью».

Казанова. В бегах (2 сезон)

Аферист и обольститель Игорь Апрельцев (Антон Хабаров) гениально перевоплощается в людей самых разных профессий и выманивает деньги у женщин «с положением в обществе».

Тайга

Следователь Демидов (Григорий Чабан) пытается найти маньяка, который в маленьком городке убивает девочек из неблагополучных семей.

Шеф (7 сезон)

Сериал рассказывает о талантливом сыщике Викторе Расторгуеве, который после скандала с применением оружия отправляется для прохождения службы в Санкт-Петербург.