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«Сокровища императора» (2025) 2 сезон 1 выпуск: смотреть онлайн

Сегодня, 00:10 Автор: Андрей Моисеев




Шоу Сокровища императора на ТНТ 2 сезон

Шоу «Сокровища императора» — увлекательное реалити-шоу телеканала ТНТ, в котором известные певцы, журналисты, ясновидящая и космонавт-испытатель путешествуют по китайской глубинке.

Съемки 2 сезона шоу «Сокровища императора» прошли осенью 2024 года в Китае, премьера состоится 6 апреля 2025 года на телеканале ТНТ.

Призовой фонд — 1 миллион юань (более 11 млн рублей).

Ведущие — Михаил Галустян, Ольга Бузова.

Среди участников — певицы Ирина Дубцова, Нюша, Глюкоза, Александра Савельева, рэпер Гуф, космонавт Антон Шкаплеров, телеведущие Ксения Бородина, Роза Сябитова, Дана Борисова, видеоблогер Алена Блин.

Смотреть онлайн 1 выпуск 2 сезона шоу «Сокровища императора» на телеканале ТНТ 6 апреля 2025, в 18:00 мск.

Старые выпуски доступны в хорошем качестве на RUTUBE.
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    Фото: ТНТ







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