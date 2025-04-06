«Сокровища императора» (2025) 2 сезон 1 выпуск: смотреть онлайн Сегодня, 00:10 Автор: Андрей Моисеев









Шоу «Сокровища императора» — увлекательное реалити-шоу телеканала ТНТ, в котором известные певцы, журналисты, ясновидящая и космонавт-испытатель путешествуют по китайской глубинке. Съемки 2 сезона шоу «Сокровища императора» прошли осенью 2024 года в Китае, премьера состоится 6 апреля 2025 года на телеканале ТНТ. Призовой фонд — 1 миллион юань (более 11 млн рублей). Ведущие — Михаил Галустян, Ольга Бузова. Среди участников — певицы Ирина Дубцова, Нюша, Глюкоза, Александра Савельева, рэпер Гуф, космонавт Антон Шкаплеров, телеведущие Ксения Бородина, Роза Сябитова, Дана Борисова, видеоблогер Алена Блин. Смотреть онлайн 1 выпуск 2 сезона шоу «Сокровища императора» на телеканале ТНТ 6 апреля 2025, в 18:00 мск. Старые выпуски доступны в хорошем качестве на RUTUBE.

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Фото: ТНТ















