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«Титаны» 2 сезон 11 серия: смотреть онлайн

Сегодня, 09:08 Автор: Андрей Моисеев




«Титаны» — шоу телеканала ТНТ, в котором 111 атлетов из разных видов спорта поборются за приз 10 миллионов рублей.

Премьера 2 сезона состоялась 26 января 2025 года на телеканале ТНТ. Новые выпуски выходят еженедельно по воскресеньям.

Шоу Титаны на ТНТ 11 серия

Нейросеть не только отобрала лучших спортсменов страны, но и создала для них много интересных испытаний. Среди участников — олимпийские чемпионы Никита Нагорный (гимнастика), Александр Легков (лыжные гонки), Евгений Рылов (плавание), Роман Власов (греко-римская борьба), а также космонавт-испытатель Анна Кикина.

Смотреть онлайн 11 серию шоу «Титаны» можно 6 апреля в 21:40 мск в эфире телеканала ТНТ.

Прошлые серии доступны в хорошем качестве на RUTUBE.
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    Фото: ТНТ







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