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Разговоры о важном: тема 7 апреля 2025 года

Сегодня, 09:44 Автор: Андрей Моисеев




Ближайший в учебном году классный час «Разговоры о важном», который состоится 7 апреля 2025 года, будет посвязен теме «Союзное государство Беларуси и России».

Разговоры о важном 7 апреля 2025

Цель урока: формирование у обучающихся понимания значимости Союзного государства России и Беларуси, осмысление перспектив интеграции и ее значения для будущего; формирование представлений о принципах партнерских отношений между странами; воспитание уважения к братскому белорусскому народу, формирование интереса к его истории и культуре.

Методические материалы (презентация и оформление) для классных руководителей для проведения занятия размещены на официальном сайте программы.
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    Фото: разговорыоважном.рф







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