Разговоры о важном: тема 7 апреля 2025 года

Ближайший в учебном году классный час «Разговоры о важном», который состоится 7 апреля 2025 года, будет посвязен теме «Союзное государство Беларуси и России».

Цель урока: формирование у обучающихся понимания значимости Союзного государства России и Беларуси, осмысление перспектив интеграции и ее значения для будущего; формирование представлений о принципах партнерских отношений между странами; воспитание уважения к братскому белорусскому народу, формирование интереса к его истории и культуре.

Методические материалы (презентация и оформление) для классных руководителей для проведения занятия размещены на официальном сайте программы.