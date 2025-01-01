Биатлон. Кубок 2025. Расписание, прямая трансляция

В воскресенье, 6 апреля 2025 года, в финале Кубка Содружества по биатлону состоятся масс-старты у женщин и мужчин.

Женская гонка на 12,5 км начнется в 12:20 по московскому времени, старт мужскому забегу на 15 км будет дан в 14:20 мск.

Смотреть онлайн прямую трансляцию гонок из Мурманска можно в прямом эфире федерального телеканала «Матч ТВ».

Накануне победителями командного спринта стали Виктория Сливко / Тамара Дербушева и Антон Бабиков / Александр Логинов.

В общем зачете Кубка Содружества сезона 2024/2025 лидируют Антон Смольский (1816 очков), Саид Халили (1606) и Эдуард Латыпов (1502). У женщин лучшие результаты в сезоне показали Виктория Сливко (1701), Динара Смольская (1685) и Ниталия Шевченко (1660).