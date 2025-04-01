Карта: Басовка и Юнаковка в Сумской области Сегодня, 18:39 Автор: Андрей Моисеев









6 апреля. Российские военные с освобождением населенного пункта Басовка в Сумской области почти вплотную приблизились к Юнаковке, откуда шло снабжение ВСУ в Курской области, сообщает ТАСС. Как сообщили ранее в Минобороны России, подразделениями группировки войск «Север» освобожден населенный пункт Басовка. Если смотреть на карту Сумской области, село Басовка расположено Сумском районе, в 2 километрах от границы с Россией. Село Юнаковка находится на трассе Курск-Сумы, в 8 километрах от российско-украинской границы.

Карта: Водолаги в Сумской области



Фото: Google Карты















