6 апреля. Российские военные с освобождением населенного пункта Басовка в Сумской области почти вплотную приблизились к Юнаковке, откуда шло снабжение ВСУ в Курской области, сообщает ТАСС.
Как сообщили ранее в Минобороны России, подразделениями группировки войск «Север» освобожден населенный пункт Басовка.
Если смотреть на карту Сумской области, село Басовка расположено Сумском районе, в 2 километрах от границы с Россией. Село Юнаковка находится на трассе Курск-Сумы, в 8 километрах от российско-украинской границы.