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Карта: Басовка и Юнаковка в Сумской области

Сегодня, 18:39 Автор: Андрей Моисеев




6 апреля. Российские военные с освобождением населенного пункта Басовка в Сумской области почти вплотную приблизились к Юнаковке, откуда шло снабжение ВСУ в Курской области, сообщает ТАСС.

Как сообщили ранее в Минобороны России, подразделениями группировки войск «Север» освобожден населенный пункт Басовка.

Басовка и Юнаковка на карте Сумской области

Если смотреть на карту Сумской области, село Басовка расположено Сумском районе, в 2 километрах от границы с Россией. Село Юнаковка находится на трассе Курск-Сумы, в 8 километрах от российско-украинской границы.
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    Фото: Google Карты







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