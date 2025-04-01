HR Новости

Рекорд Овечкина: Гретцки позади, впереди 900 шайб в НХЛ

Сегодня, 17:28 Автор: Андрей Моисеев




Продолжаем считать шайбы нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина. Напомним, свой первый гол в НХЛ хоккеист забил 6 октября 2005 года в ворота «Коламбуса». Сегодня на счету капитана «Кэпиталз» 895 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ и четыре игры до конца сезона. Хоккеист вполне может достичь отметки в 900 голов.

В матче с «Айлендерс» нападающий забросил 895-ю шайбу в середине второго периода. Видео исторического гола смотрите в нашем Telegram-канале.

Овечкин забросил 895-ю шайбу и опередил Гретцки

Овечкин опередил лучшего снайпера за всю историю Уэйна Гретцки, на счету которого 894 шайбы, и установил новый рекорд в истории Национальной хоккейной лиги.

Стоит отметить, что свою последнюю шайбу в НХЛ Гретцки забил 29 марта 1999 года также в ворота «Айлендерс».

100 лучших снайперов НХЛ за всю историю

В нынешнем сезоне Александр 42 раза поражал ворота соперников. Наибольшую результативность Овечкин показал в свой третий сезон за океаном (65). В девяти сезонах форвард столичного клуба забивал 50 и более раз. Аналогичный результат за всю историю лиги показали Уэйн Гретцки и Майк Босси.
  • Стало известно, кто стал лучшим бомбардиром НХЛ 2023/2024
    •

    Фото: nhl.com







    Фотогалерея обворожительной автогонщицы Линдси Брюэр


    Лучшие бомбардиры НХЛ за всю историю


    Рекорд Овечкина: Гретцки позади, впереди 900 шайб в НХЛ
    Плей-офф КХЛ 2025: расписание, результаты, таблица
    «Афоня» (2025): смотреть сериал онлайн
    Футбол. 24-й тур РПЛ 2025. Расписание, прямая трансляция
    Граница Белгородской области с Украиной: карта, последние новости
    Граница Курской области с Украиной, карта, последние новости
    Разговоры о важном: тема 14 апреля 2025 года
    Карта: Гуево в Курской области
    «Подслушано в Рыбинске» (2024): смотреть сериал онлайн, актеры, отзывы
    «Тайга» (2025): смотреть сериал онлайн, актеры, отзывы


    © Все права защищены 2007-2025. hockeyreview@mail.ru