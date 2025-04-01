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Видео: Овечкин забросил 895-ю шайбу и опередил Гретцки

Сегодня, 20:51 Автор: Андрей Моисеев




Продолжаем считать шайбы нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина. Напомним, свой первый гол в НХЛ хоккеист забил 6 октября 2005 года в ворота «Коламбуса». Сегодня на счету капитана «Кэпиталз» 895 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

В матче с «Айлендерс», который продолжается на «Ю-Би-Эс-Арене», нападающий забросил шайбу в середине второго периода. Видео исторического гола смотрите в нашем Telegram-канале.

Овечкин забросил 895-ю шайбу и опередил Гретцки

Овечкин опередил лучшего снайпера за всю историю Уэйна Гретцки, на счету которого 894 шайбы, и установил новый рекорд в истории Национальной хоккейной лиги.

Стоит отметить, что свою последнюю шайбу в НХЛ Гретцки забил 29 марта 1999 года также в ворота «Айлендерс».

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В нынешнем сезоне Александр 42 раза поражал ворота соперников. Наибольшую результативность Овечкин показал в свой третий сезон за океаном (65). В девяти сезонах форвард столичного клуба забивал 50 и более раз. Аналогичный результат за всю историю лиги показали Уэйн Гретцки и Майк Босси.
  • Победа «Вашингтона», 841-й гол Овечкина и три передачи россиян
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    Фото: nhl.com







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    Видео: Овечкин забросил 895-ю шайбу и опередил Гретцки
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