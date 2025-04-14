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Разговоры о важном: тема 14 апреля 2025 года

Сегодня, 09:10 Автор: Андрей Моисеев




Ближайший в учебном году классный час «Разговоры о важном», который состоится 14 апреля 2025 года, будет посвящен теме «Гражданская авиация России».

Разговоры о важном 14 апреля 2025

Цель урока: формирование у обучающихся понимания того, что значит авиации для жизни общества и каждого человека, и как мечта летать изменила жизнь человека. Какова история развития российской гражданской авиации, что представляет из себя современное авиастроение, какие профессии связаны с авиацией.

Методические материалы (презентация и оформление) для классных руководителей для проведения занятия размещены на официальном сайте программы.
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    Фото: разговорыоважном.рф







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