Разговоры о важном: тема 14 апреля 2025 года

Ближайший в учебном году классный час «Разговоры о важном», который состоится 14 апреля 2025 года, будет посвящен теме «Гражданская авиация России».

Цель урока: формирование у обучающихся понимания того, что значит авиации для жизни общества и каждого человека, и как мечта летать изменила жизнь человека. Какова история развития российской гражданской авиации, что представляет из себя современное авиастроение, какие профессии связаны с авиацией.

Методические материалы (презентация и оформление) для классных руководителей для проведения занятия размещены на официальном сайте программы.