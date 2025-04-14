Разговоры о важном: тема 14 апреля 2025 года

Ближайший в учебном году классный час «Разговоры о важном», который состоится 14 апреля 2025 года, будет посвящен теме «Герои космической отрасли».

Цель урока: формирование у обучающихся понимания того, что Россия – лидер в развитии космической отрасли, полеты в космос – это результат огромного труда большого коллектива ученых, рабочих, космонавтов, которые обеспечили первенство нашей Родины в освоении космического пространства. Исследования, которые космонавты проводят в невесомости, позволяют российской науке продвигаться в освоении новых материалов и создании новых технологий.

Методические материалы (презентация и оформление) для классных руководителей для проведения занятия будут размещены на официальном сайте программы за несколько дней до начала урока.