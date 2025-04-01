Футбол РПЛ 2024/2025: расписание матчей, турнирная таблица

В 24 туре чемпионата России по футболу 2024/2025, который проводит РПЛ, состоится один матч с приставкой «супер». 13 апреля «Зенит» примет на своем поле «Краснодар» (17:00 мск).

11 апреля «Спартак» встретится в Москве с махачкалинским «Динамо» (19:30).

На следующий день состоятся четыре игры: «Оренбург» – ЦСКА (12:00), «Пари НН» – «Динамо» М (14:30), «Рубин» – «Локомотив» (17:00) и «Ахмат» – «Ростов» (19:30).

В воскресенье кроме матча в Санкт-Петербурге «Акрон» сыграет дома с «Факелом» (14:30), а «Химки» будет принимать «Крылья Советов» (19:30).

Турнирная таблица РПЛ сезона 2024/2025 на сегодня выглядит следующим образом.