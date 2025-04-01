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Лига чемпионов УЕФА 2024/2025: расписание матчей

Сегодня, 11:14 Автор: Андрей Моисеев




В середине марта определились все пары 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. В четвертьфинале главного европейского клубного футбольного турнира встретятся представители пяти стран.

8 апреля «Арсенал» примет на своем поле мадридский «Реал», «Бавария» в Мюнхене проведет поединок с «Интером». На следующий день «ПСЖ» встретится с «Астон Виллой», «Барселона» сыграет с дортмундской «Боруссией», сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций.

Расписание матчей Лиги чемпионов

«Арсенал» в рамках Лиги чемпионов встречался с «Реалом» осенью 2006 года. Встреча в Лондоне на групповом этапе завершилась нулевой ничьей, ответный поединок в Мадриде выиграли гости со счетом 1:0.

Все матчи начнутся в 22:00 мск. Ответные поединки состоятся 15 и 16 апреля.

Финал Лиги чемпионов является пройдет 31 мая на «Арене Мюнхен» в Германии.

Шесть из представленных выше клубов год назад также выступали на этой стадии турнира. Изменений всего два — «Астон Вилла» и «Интер» заменили прошлогодних «Атлетико» и «Манчестер Сити». 
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    Фото: uefa.com







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