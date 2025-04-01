Как Россия отдыхает на майские праздники 2025

Стало известно, как жители России будут отдыхать на майские праздники в 2025 году. Длинные четырехдневные выходные начнутся в четверг 1 мая и завершаться в воскресенье 4 мая, сообщает Минтруд в своем Telegram-канале.

Вторые майские длинные праздничные дни продлятся с 8 по 11 мая.

Правительство России разъяснило, почему майские праздники стали такими продолжительными. Было принято решение о переносе выходного дня с субботы 4 января на пятницу 2 мая, воскресенья 23 февраля на четверг 8 мая.

1 мая страна по многолетней традиции отмечает Праздник Весны и Труда, а 9 мая — День Победы.