Плей-офф КХЛ 2025: кто вышел в четвертьфинал, расписание

В плей-офф КХЛ-2025 принимают участие лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.

Стадия 1/8 финала стартовала 26 марта и продлится до 8 апреля, второй этап (четвертьфинал) состоится с 11 по 24 апреля. Проведение полуфинальных матчей запланировано с 27 апреля по 10 мая, финальные поединки пройдут с 13 по 25 мая будущего года.

По итогам «регулярки» в следующий этап вышли 16 сильнейших клубов Западной и Восточной конференции. Со второго раунда между собой встретятся клубы из разных конференций.

Победители плей-офф КХЛ

На сегодня известны семь из восьми участников четвертьфинала плей-офф КХЛ 2024/2025. 8 апреля состоится седьмой решающий матч в серии между «Салаватом Юлаевым» и «Сибирью».

В случае победы уфимской команды пары будут следующими:

Группа А

«Локомотив» (1) – «Авангард» (6)

«Салават Юлаев (2) - «Спартак» (3)

Группа В

«Трактор» (1) – «Динамо» Мн (4)

«Динамо» М (2) – «Ак Барс» (5)

При условии победы в серии новосибирских хоккеистов наш ждут следующие противостояния:

Группа А

«Локомотив» (1) – «Сибирь» (7)

«Спартак» (3) - «Ак Барс» (5)

Группа В

«Трактор» (1) – «Динамо» Мн (4)

«Динамо» М (2) – «Авангард» (6)

Пары из группы А будут играть 11, 13, 15, 17, 19*, 21*, 23* апреля.

Пары из группы В будут играть 12, 14, 16, 18, 20*, 22*, 24* апреля.

* если потребуется.