Кучеров лидирует в гонке бомбардиров НХЛ 2024/2025 Сегодня, 08:59 Автор: Андрей Моисеев









Список лучших бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ сезона 2024/2025 по состоянию на 16 апреля возглавляет нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров. На счету хоккеиста 37 шайб и 84 передачи (121 очко). Форвард «Лайтнинг» в матче с «Флоридой» набрал 2 (1+1) очка и 20 результативных баллов в 10 последних поединках. Натан Маккиннон из «Колорадо» имеет в активе 116 (32+84) очков. На третьей строчке в рейтинге лучших бомбардиров расположился Леон Драйзайтль из «Эдмонтона» — 106 (52+54). На четвертом месте находится чех Давид Пастрняк из «Бостона» — 106 (43+63), замыкает пятерку лидеров форвард «Торонто» Митч Марнер — 100 (27+73). Второй бомбардир среди россиян, Артемий Панарин из «Рейнджерс», расположился на 13-м месте — 89 (37+52).

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Фото: nhl.com















