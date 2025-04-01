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Кучеров лидирует в гонке бомбардиров НХЛ 2024/2025

Сегодня, 06:28 Автор: Андрей Моисеев




Кучеров вышел на первое место в списке бомбардиров НХЛ

Список лучших бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ сезона 2024/2025 по состоянию на 14 апреля возглавляет нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров. На счету хоккеиста 36 шайб и 83 передачи (119 очков).

Форвард «Лайтнинг» в матче с «Баффало» набрал 3 (2+1) очка и 21 результативный балл в 10 последних поединках.

Натан Маккиннон из «Колорадо» имеет в активе 116 (32+84) очков. На третьей строчке в рейтинге лучших бомбардиров расположился Леон Драйзайтль из «Эдмонтона» — 106 (52+54).

На четвертом месте находится чех Давид Пастрняк из «Бостона» — 104 (42+62), замыкает пятерку лидеров форвард «Ойлерз» Коннор Макдэвид — 99 (26+73).

Второй бомбардир среди россиян, Артемий Панарин из «Рейнджерс», расположился на 11-м месте — 89 (37+52).
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    Фото: nhl.com







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