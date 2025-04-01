Кучеров лидирует в гонке бомбардиров НХЛ в сезоне 2024/2025

Список лучших бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ сезона 2024/2025 по состоянию на 8 апреля возглавляет нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров. На счету хоккеиста 34 шайбы в 81 передача (115 очков).

Форвард «Лайтнинг» в матче с «Рейнджерс» набрал 3 (1+2) очка и 17 результативных баллов в семи последних поединках.

Натан Маккиннон из «Колорадо» также имеет в активе 115 (32+83) очков, но уступает российскому хоккеисту по заброшенным шайбам. На третьей строчке в рейтинге лучших бомбардиров расположился Леон Драйзайтль из «Эдмонтона» — 106 (52+54).

На четвертом месте находится чех Давид Пастрняк из «Бостона» — 97 (40+57), замыкает пятерку лидеров форвард «Торонто» Митч Марнер — 94 (24+70).

Второй бомбардир среди россиян, Артемий Панарин из «Рейнджерс», расположился на 15-м месте — 83 (34+49).