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Какого числа Пасха в 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 годах

Сегодня, 17:19 Автор: Андрей Моисеев




Какого числа Пасха в 2025 году

Многие церковные праздники выпадают на определенную дату. Но часть из них, к примеру Пасха, отмечаются в России каждый раз в разное время.

Один из наиболее значимых у православных христиан праздников, Светлое Христово Воскресение, в 2025 году выпадает на 20 апреля, в 2026 — 12 апреля, в 2027 — 2 мая, в 2028 — 16 апреля, в 2029 — 8 апреля, в 2030 — 28 апреля.

Великий пост в 2025 году, который продолжается семь недель, продлится с 3 марта по 19 апреля.

Главные атрибуты Пасхи — освященные пасха, кулич и крашеные яйца.

Пасхальное приветствие: «Христос воскресе!» и ответ «Воистину воскресе!».

В какой цвет можно красить яйца: красный (символ радости и торжества, крови), голубой (напоминание о Царстве Небесном), зеленый (возрождение к вечной блаженной жизни).
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    Фото: unsplash.com







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