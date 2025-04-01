«Сокровища императора» 2 сезон 2 выпуск: смотреть онлайн

Шоу «Сокровища императора» — увлекательное реалити-шоу телеканала ТНТ, в котором известные певцы, журналисты, ясновидящая и космонавт-испытатель путешествуют по китайской глубинке.
Съемки 2 сезона шоу «Сокровища императора» прошли осенью 2024 года в Китае, премьера состоялась 6 апреля 2025 года на телеканале ТНТ.
Призовой фонд — 1 миллион юаней (более 11 млн рублей).
Ведущие — Михаил Галустян, Ольга Бузова.
Участники — певицы Ирина Дубцова, Нюша, Глюкоза, Александра Савельева, рэпер Гуф, космонавт Антон Шкаплеров, телеведущие Ксения Бородина, Роза Сябитова, Дана Борисова, видеоблогер Алена Блин и другие.
Смотреть онлайн 2 выпуск 2 сезона шоу «Сокровища императора» на телеканале ТНТ 13 апреля 2025, в 18:00 мск.
Прошлые выпуски можно бесплатно смотреть в хорошем качестве на RUTUBE.