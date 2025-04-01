«Поднятие уровня в одиночку» 2 сезон: смотреть аниме онлайн

Аниме «Поднятие уровня в одиночку» рассказывает историю о Сон Джин У, ранее известном как «самый слабый охотник».

Во 2 сезоне Джин У, обладающий способностью воскрешать монстров, сталкивается с новыми, более опасными противниками, стремясь защитить Землю от надвигающейся угрозы.

Премьера состоялась 7 января 2024 года, заключительная серия дебютного сезона была показана 31 марта. Всего в первом сезоне вышло 12 серий, во втором — 13.

Второй сезон в России выходил еженедельно по воскресеньям до 30 марта.

Дата выхода 3 сезона: создатели аниме пока не объявляли дату выхода следующего сезона, но, учитывая огромную популярность, продолжение не заставит себя долго ждать.

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Оригинальное название — Ore dake Level Up na Ken.

Страна — Япония.

Актеры — Таито Бан, Гэнта Накамура, Харуна Микава, Рина Хонидзуми, Макото Фурукава, Рёсукэ Хига, Икуто Канэмаса.