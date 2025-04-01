«Тайга» (2025): смотреть сериал онлайн, актеры, отзывы Сегодня, 23:03 Автор: Андрей Моисеев









Следователь Демидов пытается найти маньяка, который в маленьком городке убивает девочек из неблагополучных семей. Интересный факт: съемки картины проходили в Санкт-Петербурге, а природные виды снимались в окрестностях Сима в Челябинской области. Премьера сериала «Тайга» состоялась 5 марта 2025 года в онлайн-кинотеатрах PREMIER и KION. В первый день показали две серии, новые выходят каждую неделю по средам (8 серий). Дата выхода: 7 серия — 9 апреля. 8 серия — 16 апреля (последняя). Отзывы: «суровый фильм, но без кровищи и мата, очень грамотно подобрана музыка», «неплохой такой социальный детектив, хорошо внимание держит», «уже пять серий, пока только показано больное алкоголизмом и психическими расстройствами население отдельно взятой местности». Жанр — детектив, драма, триллер. Режиссер — Александр Касаткин. Страна — Россия. Актеры — Григорий Чабан, Наталья Земцова, Дарья Екамасова, Владимир Селезнев, Марина Денисова, Елена Коренева, Елизавета Ищенко, Маргарита Галич, Алиса Олейник.

Лучшие российские сериалы смотреть онлайн в хорошем качестве



Фото: PREMIER















