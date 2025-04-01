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Плей-офф КХЛ 2025: кто вышел в четвертьфинал, расписание

Сегодня, 23:17 Автор: Андрей Моисеев




В плей-офф КХЛ-2025 принимают участие лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.

Первый этап стартовал 26 марта и продлился до 8 апреля, матчи 1/4 финала (четвертьфиналы) состоятся с 11 по 24 апреля. Проведение полуфинальных игр запланировано с 27 апреля по 10 мая, финальные поединки пройдут с 13 по 25 мая.

Четвертьфинал плей-офф КХЛ 2025, расписание матчей

По итогам «регулярки» в следующий этап вышли 16 сильнейших клубов Западной и Восточной конференции. Со второго раунда между собой встретятся клубы из разных конференций.

Победители плей-офф КХЛ

В 1/4 финала встретятся следующие команды:

Группа А

«Локомотив» (1) – «Авангард» (6)
«Салават Юлаев (2) - «Спартак» (3)

Группа В

«Трактор» (1) – «Динамо» Мн (4)
«Динамо» М (2) – «Ак Барс» (5)

Пары из группы А будут играть 11, 13, 15, 17, 19*, 21*, 23* апреля.

Пары из группы В будут играть 12, 14, 16, 18, 20*, 22*, 24* апреля.

* если потребуется.
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    Фото: КХЛ







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