Карта: атаки беспилотников на области России 9 апреля Сегодня, 08:10 Автор: Андрей Моисеев









За период с 20.00 мск 8 апреля по 06.00 мск 9 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 158 украинских беспилотников (БПЛА) самолетного типа. 67 беспилотников – над территорией Краснодарского края, 29 – Ростовской области, 15 – Республики Северная Осетия-Алания, 11 – Воронежской области, 10 – Курской области, 5 – Белгородской области, 3 – Республики Крым, 2 – Пензенской области, 1 – Саратовской области, 1 – Орловской области, 1 – Ставропольского края, 7 – над акваторией Азовского моря, 6 – над акваторией Черного моря, сообщает Telegram-канал Минобороны России.

Матчи Кубка России по футболу 2024/2025: расписание



Фото: Google Карты















