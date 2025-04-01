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Хоккей. ЧМ-2025: расписание матчей чемпионата мира

Вчера, 22:53 Автор: Андрей Моисеев




В чемпионате мира по хоккею (ЧМ-2025) примут участие 16 команд, которые определят в конце мая лучшую сборную планеты. В этом году мировое первенство состоится в Швеции и Дании.

Групповой этап стартует 9 мая и продлится до 20 числа, четвертьфиналы плей-офф состоятся 22 мая. Проведение полуфинальных матчей запланировано на 24 мая, финальный поединок и матч за 3-е место пройдут 25 мая.

Чемпионат мира по хоккею ЧМ 2025

Канада, Швеция и Финляндия попали в группу А, сборные которой будут проводить матчи в Стокгольме. США, Чехия и Швейцария сыграют на льду арены в Хернинге. Полуфинальные поединки и финал ЧМ-2025 состоятся в шведской столице.

Расписание матчей ЧМ-2025

Полное расписание чемпионата мира по хоккею ЧМ 2025

Год назад в финале чемпионата мира чешские хоккеисты обыграли швейцарцев.
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    Фото: ИИХФ







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