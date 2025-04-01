Карта: компрессорная станция «Кореновская» в Краснодарском крае Сегодня, 20:58 Автор: Андрей Моисеев









9 апреля. ВСУ с помощью беспилотников атаковали компрессорную станцию «Кореновская» в Краснодарском крае, обеспечивающую снабжение газопровода «Турецкий поток», сообщает Telegram-канал Минобороны России. Если смотреть на карту Краснодарского края, компрессорная станция «Кореновская» находится в Кореновском районе, в 18 километрах к западу от районного центра. Станция обеспечивает газоснабжение экспортного газопровода «Турецкий поток». Мощность перекачки станции <...> составляет 31,5 миллиарда кубометров газа в год.

Карта: атаки беспилотников на области России 9 апреля



Фото: Google Карты















