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Карта: компрессорная станция «Кореновская» в Краснодарском крае

Сегодня, 20:58 Автор: Андрей Моисеев




9 апреля. ВСУ с помощью беспилотников атаковали компрессорную станцию «Кореновская» в Краснодарском крае, обеспечивающую снабжение газопровода «Турецкий поток», сообщает Telegram-канал Минобороны России.

Компрессорная станция Кореновская на карте Краснодарского края

Если смотреть на карту Краснодарского края, компрессорная станция «Кореновская» находится в Кореновском районе, в 18 километрах к западу от районного центра. Станция обеспечивает газоснабжение экспортного газопровода «Турецкий поток». Мощность перекачки станции <...> составляет 31,5 миллиарда кубометров газа в год.
  • Карта: атаки беспилотников на области России 9 апреля
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    Фото: Google Карты







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