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«Опасная близость» (2025): смотреть сериал онлайн, актеры, отзывы

Вчера, 21:47 Автор: Андрей Моисеев




Сериал Опасная близость 2025

Успешный пластический хирург и руководитель клиники Анна не находит общего языка со своей дочью-неформалкой и мстит мужу за измену с известной блогеркой и певицей Женей.

Интересный факт: режиссер картины Иван Китаев снял популярные сериалы — «Бывшие», «Открытый брак» и «Без правил» с Елизаветой Боярской.

Премьера сериала «Опасная близость» состоялась 20 марта 2025 года в онлайн-кинотеатре START. В первый день показали две серии, новые будут выходить каждую неделю по четвергам (8 серий).

Дата выхода:

5 серия — 10 апреля.

6 серия — 17 апреля.

7 серия — 24 апреля.

Честные отзывы: «с первых минут вас погружают в мир, где границы между доверием и предательством растворяются, как дым в ветреную ночь», «взяли котелок и накидали туда самых модных проблем — измены, абьюз, мигрант-наркодилер, отцы и дети, продажные менты, месть», «не стоит даже тратить время на отвратительную игру Боярской и Бесчастного».

Жанр — драма.

Режиссер — Иван Китаев.

Страна — Россия.

Актеры — Елизавета Боярская, Артур Бесчастный, Леонид Бичевин, Игорь Иванов, Артем Быстров, Софья Лебедева, Маргарита Силаева, Тамирлан Джангазиев, Максим Матузный.
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    Фото: START







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