Новые русские сериалы 2025, смотреть онлайн подборку

В 2025 году на экраны вышло немало качественных российских сериалов. Мы отобрали 10 лучших, которые можно смотреть прямо сейчас. В онлайн-кинотеатрах все сериалы доступны в хорошем качестве.

Самую высокую оценку зрителей среди представленных сериалов получили «Инспектор Гаврилов» и «Казанова» (рейтинг на «Кинопоиске»: 8,2), совсем немного отстала от лидеров картина Петра Тодоровского «Подслушано в Рыбинске».

Новые русские сериалы

Аутсорс

Надзиратель (Иван Янковский) устраивается на работу в тюрьму на Камчатке, где ждут свой приговор смертники, и позволяет родственникам жертв преступников самим приводить смертный приговор в исполнение.

Смотреть онлайн в кинотеатре Okko.

Опасная близость

Успешный пластический хирург и руководитель клиники (Елизавета Боярская) не находит общего языка со своей дочью-неформалкой и мстит мужу за измену.

Смотреть на START.

Подслушано в Рыбинске

В один момент событие переворачивает жизнь журналиста небольшой провинциальной газеты (Тимофей Трибунцев). Во время эпилептических припадков к нему приходят видения, которые предсказывают убийства, происходящие в городе.

Смотреть на PREMIER и START.

Оперативная память

Легенда сыска (Андрей Смоляков) узнает страшный диагноз и решает уйти в отставку. Молодой стажер хочет стать первоклассным полицейским и предлагает стать для опытного наставника своеобразной «оперативной памятью».

Смотреть на Иви и PREMIER.

Тайга

Следователь (Григорий Чабан) пытается найти маньяка, который в маленьком городке убивает девочек из неблагополучных семей.

Смотреть на PREMIER и KION.

Актерище

Мегазвезда современного кино (Дмитрий Нагиев) вступает в схватку с блогером-кинокритиком, который посмел написать разгромный обзор на его последний фильм.

Смотреть в KION.

Новые сезоны популярных сериалов

Инспектор Гаврилов (2 сезон)

Вор-рецидивист (Виктор Добронравов) в поезде присваивает себе имя и форму майора полиции и становится блюстителем порядка в провинциальном городке.

Смотреть на START.

Первый отдел (4 сезон)

Российский детективный сериал, который рассказывает о рабочих буднях строгого следователя (Иван Колесников) и харизматичного опера (Сергей Жарков).

Смотреть на Иви.

Казанова. В бегах (2 сезон)

Аферист и обольститель (Антон Хабаров) гениально перевоплощается в людей самых разных профессий и выманивает деньги у женщин «с положением в обществе».

Смотреть на PREMIER.

Шеф (7 сезон)

Сериал рассказывает о талантливом сыщике (Андрей Чубченко), который после скандала с применением оружия отправляется для прохождения службы в Санкт-Петербург.

Смотреть на PREMIER.