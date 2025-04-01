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«Афоня» (2025): смотреть сериал онлайн

Сегодня, 15:37 Автор: Андрей Моисеев




Одинокий пенсионер Валентин Семеныч скромно живет в однокомнатной квартире в хрущевке и общается с домовым Афоней, который стал для него единственным другом.

Факт: новый проект ТНТ не является ремейком советской комедии «Афоня» 1975 года с Леонидом Куравлевым.

Премьера сериала «Афоня» состоялась 31 марта 2025 года в онлайн-кинотеатре PREMIER и на телеканале ТНТ. Всего были показаны 13 эпизодов картины.

Сериал Афоня 2025

Честные отзывы: «неопрятный и неприятный сериал, некоторые сцены тошнотворны, шоу уродов и дешевых декораций без капли юмора», «хорошая спокойная комедия, после трудного дня самое то», «унылая дрянь, Бычков ужасен».

Смотреть бесплатно 1 серию можно на онлайн-платформе PREMIER.

Жанр — комедия, фэнтези.

Режиссер — Василий Свиридов.

Страна — Россия.

Актеры — Виктор Бычков, Тимофей Зайцев, Анна Ардова, Александр Головин, Ирина Безряднова, Виктория Богатырёва, Дмитрий Кожома, Дмитрий Колчин.
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    Фото: ТНТ







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