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Граница Курской области с Украиной на карте: последние новости

Сегодня, 09:05 Автор: Андрей Моисеев




Граница Курской области с Украиной на карте

Граница Курской области с Украиной на карте в районе Суджы:

Граница Курской области с Украиной на карте в районе Суджы

Если смотреть на карту России, Курская область расположена к югу от Москвы. Расстояние от столицы РФ до областного центра составляет 457 километров.

В Курске проживает 436 тысяч жителей.

Курская область граничит с Сумской областью, протяженность границы с Украиной составляет 245 км. Приграничные районы — Хомутовский, Рыльский, Глушковский, Кореневский, Суджанский, Беловский. В приграничье расположены города Суджа и Рыльск, а также поселки Теткино, Глушково и Коренево.

Последние новости:

9 апреля. Подразделениями группировки войск «Север» поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Горналь, Олешня, а также Александрия, Беловоды, Владимировка, Водолаги, Журавка, Локня, Мирополье, Садки, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области, сообщает Telegram-канал Минобороны.
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    Фото: Google Карты







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