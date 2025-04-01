Граница Курской области с Украиной на карте: последние новости

Граница Курской области с Украиной на карте в районе Суджы:

Если смотреть на карту России, Курская область расположена к югу от Москвы. Расстояние от столицы РФ до областного центра составляет 457 километров.

В Курске проживает 436 тысяч жителей.

Курская область граничит с Сумской областью, протяженность границы с Украиной составляет 245 км. Приграничные районы — Хомутовский, Рыльский, Глушковский, Кореневский, Суджанский, Беловский. В приграничье расположены города Суджа и Рыльск, а также поселки Теткино, Глушково и Коренево.

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9 апреля. Подразделениями группировки войск «Север» поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Горналь, Олешня, а также Александрия, Беловоды, Владимировка, Водолаги, Журавка, Локня, Мирополье, Садки, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области, сообщает Telegram-канал Минобороны.