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Граница Курской области с Украиной, карта, последние новости

Сегодня, 14:23 Автор: Андрей Моисеев




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17 апреля. Несколько групп ВСУ подорвали ряд строений на территории Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря и сбежали в направлении Сумской области, сообщает ТАСС.

Граница Курской области с Украиной на карте в районе Суджы. Освободить осталось Горналь и Олешню.

Граница Курской области с Украиной на карте в районе Суджы

Граница Курской области с Украиной на карте

Если смотреть на карту России, Курская область расположена к югу от Москвы. Расстояние от столицы РФ до областного центра составляет 457 километров.

Курская область граничит с Сумской областью, протяженность границы с Украиной составляет 245 км. Приграничные районы — Хомутовский, Рыльский, Глушковский, Кореневский, Суджанский, Беловский. В приграничье расположены города Суджа и Рыльск, а также поселки Теткино, Глушково и Коренево.
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    Фото: Google Карты







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