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Граница Курской области с Украиной, карта, последние новости

Сегодня, 13:02 Автор: Андрей Моисеев




Последние новости:

12 апреля. За все время боевых действий ВСУ потеряли в Курской области 5,5 тысячи единиц поставленной Западом техники на сумму 7,8 миллиарда долларов: 396 танков, 363 БМП, 530 артиллерийских орудий, 89 систем залпового огня, 24 командно-штабных машин и более 500 минометов, сообщает РИА Новости.

Граница Курской области с Украиной на карте в районе Суджы:

Граница Курской области с Украиной на карте в районе Суджы

Граница Курской области с Украиной на карте

Если смотреть на карту России, Курская область расположена к югу от Москвы. Расстояние от столицы РФ до областного центра составляет 457 километров.

Курская область граничит с Сумской областью, протяженность границы с Украиной составляет 245 км. Приграничные районы — Хомутовский, Рыльский, Глушковский, Кореневский, Суджанский, Беловский. В приграничье расположены города Суджа и Рыльск, а также поселки Теткино, Глушково и Коренево.
  • Граница Белгородской области с Украиной на карте
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    Фото: Google Карты







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    Граница Курской области с Украиной, карта, последние новости
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