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Лига чемпионов УЕФА 2024/2025: когда играют «Реал» и «Арсенал»

Сегодня, 11:41 Автор: Андрей Моисеев




В 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/2025 встречаются представители пяти стран. Первые матчи состоялись 8 и 9 апреля.

Во вторник «Арсенал» крупно обыграл на своем поле мадридский «Реал» (3:0), «Бавария» в Мюнхене уступила «Интеру» (1:2). В среду «ПСЖ» переиграл «Астон Виллу» (3:1), «Барселона» разгромила дортмундскую «Боруссию» (4:0).

Расписание матчей 1/4 финала Лиги чемпионов

Напомним, «Арсенал» в рамках Лиги чемпионов встречался с «Реалом» осенью 2006 года. Встреча в Лондоне на групповом этапе завершилась нулевой ничьей, ответный поединок в Мадриде выиграли гости со счетом 1:0.

Ответные поединки состоятся 15 апреля в Дортмунде и Бирмингеме, 16 апреля в Мадриде и Милане. Матч «Реал» — «Арсенал» начнется на «Сантьяго Бернабеу» в 22:00 мск.

Финал Лиги чемпионов пройдет 31 мая на «Арене Мюнхен» в Германии.

Шесть из представленных выше клубов год назад также выступали на этой стадии турнира. Изменений всего два — «Астон Вилла» и «Интер» заменили прошлогодних «Атлетико» и «Манчестер Сити». 
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    Фото: REUTERS







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