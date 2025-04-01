10 лучших сериалов 2025, которые понравились зрителям

В 2025 году на экраны вышло немало качественных российских сериалов. Мы отобрали 10 лучших, которые можно смотреть прямо сейчас. В онлайн-кинотеатрах все сериалы доступны в хорошем качестве.
Самую высокую оценку зрителей среди представленных сериалов получили «Инспектор Гаврилов» и «Казанова» (рейтинг на «Кинопоиске»: 8,2), совсем немного отстала от лидеров картина Петра Тодоровского «Подслушано в Рыбинске».
Российские сериалы 2025 года
Аутсорс
Надзиратель (Иван Янковский) устраивается на работу в тюрьму на Камчатке, где ждут свой приговор смертники, и позволяет родственникам жертв преступников самим приводить смертный приговор в исполнение.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9
Смотреть онлайн в кинотеатре Okko.
Опасная близость
Успешный пластический хирург и руководитель клиники (Елизавета Боярская) не находит общего языка со своей дочью-неформалкой и мстит мужу за измену.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,7
Смотреть на START.
Подслушано в Рыбинске
В один момент событие переворачивает жизнь журналиста небольшой провинциальной газеты (Тимофей Трибунцев). Во время эпилептических припадков к нему приходят видения, которые предсказывают убийства, происходящие в городе.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0
Смотреть на PREMIER и START.
Оперативная память
Легенда сыска (Андрей Смоляков) узнает страшный диагноз и решает уйти в отставку. Молодой стажер хочет стать первоклассным полицейским и предлагает стать для опытного наставника своеобразной «оперативной памятью».
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,4
Смотреть на Иви и PREMIER.
Тайга
Следователь (Григорий Чабан) пытается найти маньяка, который в маленьком городке убивает девочек из неблагополучных семей.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,5
Смотреть на PREMIER и KION.
Актерище
Мегазвезда современного кино (Дмитрий Нагиев) вступает в схватку с блогером-кинокритиком, который посмел написать разгромный обзор на его последний фильм.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,9
Смотреть в KION.
Новые сезоны популярных сериалов
Инспектор Гаврилов (2 сезон)
Вор-рецидивист (Виктор Добронравов) в поезде присваивает себе имя и форму майора полиции и становится блюстителем порядка в провинциальном городке.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,2
Смотреть на START.
Первый отдел (4 сезон)
Российский детективный сериал, который рассказывает о рабочих буднях строгого следователя (Иван Колесников) и харизматичного опера (Сергей Жарков).
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0
Смотреть на Иви.
Казанова. В бегах (2 сезон)
Аферист и обольститель (Антон Хабаров) гениально перевоплощается в людей самых разных профессий и выманивает деньги у женщин «с положением в обществе».
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,2
Смотреть на PREMIER.
Шеф (7 сезон)
Сериал рассказывает о талантливом сыщике (Андрей Чубченко), который после скандала с применением оружия отправляется для прохождения службы в Санкт-Петербург.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,4
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