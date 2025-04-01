Плей-офф КХЛ 2025: 1/4 финала, расписание матчей

В плей-офф КХЛ-2025 принимают участие лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.

Первый этап стартовал 26 марта и продлился до 8 апреля, матчи 1/4 финала состоятся с 11 по 24 апреля. Проведение полуфинальных игр запланировано с 27 апреля по 10 мая, финальные поединки пройдут с 13 по 25 мая.

По итогам «регулярки» в следующий этап вышли 16 сильнейших клубов Западной и Восточной конференции. Со второго раунда между собой встретятся клубы из разных конференций.

Расписание матчей 1/4 финала плей-офф КХЛ

Группа А

«Локомотив» (1) – «Авангард» (6)

«Салават Юлаев (2) - «Спартак» (3)

Пары нруппы А играют 11, 13, 15, 17, 19*, 21*, 23* апреля.

Обладатели Кубка Гагарина

Группа В

«Трактор» (1) – «Динамо» Мн (4)

«Динамо» М (2) – «Ак Барс» (5)

Пары группы В играют 12, 14, 16 , 18, 20*, 22*, 24* апреля.

* если потребуется.