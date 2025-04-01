HR Новости

Кто вышел в четвертьфинал плей-офф КХЛ 2025, расписание

Сегодня, 09:58 Автор: Андрей Моисеев




В плей-офф КХЛ-2025 принимают участие 16 сильнейших команд регулярного чемпионата, которые определят в мае обладателя Кубка Гагарина.

8 апреля стали известны все пары 1/4 финала плей-офф. Со второго раунда между собой встречаются клубы из разных конференций.

Кубок Гагарина

Группа А

«Локомотив» (1) – «Авангард» (6)

«Салават Юлаев (2) - «Спартак» (3)

Матчи в группе А состоятся 11, 13, 15, 17, 19*, 21*, 23* апреля.

Обладатели Кубка Гагарина

Группа В

«Трактор» (1) – «Динамо» Мн (4)

«Динамо» М (2) – «Ак Барс» (5)

Матчи в группе В пройдут 12, 14, 16 , 18, 20*, 22*, 24* апреля.

* если потребуется.

Проведение полуфинальных игр запланировано с 27 апреля по 10 мая, финальные поединки пройдут с 13 по 25 мая.
  • Матчи Кубка России по футболу 2024/2025: расписание
    •

    Фото: КХЛ







    Голы Александра Овечкина в НХЛ


    Лучшие бомбардиры НХЛ за всю историю


    Кто вышел в четвертьфинал плей-офф КХЛ 2025, расписание
    Атака беспилотников сегодня, сбитые БПЛА 11 апреля
    «Клюквенный щербет» 3 сезон: смотреть турецкий сериал онлайн
    «Инспектор Гаврилов» 2 сезон: смотреть сериал онлайн
    «Актерище» (2025): смотреть сериал онлайн, дата выхода
    Анора (2024): смотреть фильм онлайн с Юрой Борисовым
    10 лучших сериалов 2025, которые понравились зрителям
    Карта: Журавка в Сумской области Украины
    Лига чемпионов УЕФА 2024/2025: расписание 1/4 финала
    Граница Курской области с Украиной, карта на сегодня, последние новости


    © Все права защищены 2007-2025. hockeyreview@mail.ru