Плей-офф КХЛ 2025: 1/4 финала, расписание матчей, результаты

В плей-офф КХЛ-2025 принимают участие 16 сильнейших команд регулярного чемпионата, которые определят в мае обладателя Кубка Гагарина.
8 апреля стали известны все пары 1/4 финала плей-офф. Со второго раунда между собой встречаются клубы из разных конференций.
Расписание матчей КХЛ на сегодня:
17:00 Салават Юлаев – Спартак
19:00 Локомотив – Авангард
Группа А
«Локомотив» (1) – «Авангард» (6)
«Салават Юлаев (2) - «Спартак» (3)
Матчи в группе А состоятся 11, 13, 15, 17, 19*, 21*, 23* апреля.
Обладатели Кубка Гагарина
Группа В
«Трактор» (1) – «Динамо» Мн (4)
«Динамо» М (2) – «Ак Барс» (5)
Матчи в группе В пройдут 12, 14, 16 , 18, 20*, 22*, 24* апреля.
* если потребуется.
Проведение полуфинальных игр запланировано с 27 апреля по 10 мая, финальные поединки пройдут с 13 по 25 мая.