«Актерище» (2025): смотреть сериал онлайн, дата выхода Сегодня, 06:07 Автор: Андрей Моисеев









Мегазвезда современного кино Слава Третьяков вступает в схватку с блогером-кинокритиком Никитой Кисляком, который посмел написать разгромный обзор на его последний фильм. Интересный факт: режиссер картины Дмитрий Невзоров ранее снял комедию «Свободные отношения» и сериал «Дядя Леша». Где снимали: съемки картины проходили в подмосковном городе Верея. Премьера сериала «Актерище» состоялась 1 апреля 2025 года. В первый день показали 2 серии, новые будут выходить еженедельно по пятницам. Всего запланирован показ 8 эпизодов. Дата выхода: 5 серия — 18 апреля. 6 серия — 25 апреля. Отзывы: «набрали актеров, интригу придумали современную, а сценарий по моему не очень», «сериал нереально смешной, неизбитый сюжет, хороший актерский состав», «не знаю, кто этот усач, точно не актер, но Стулова и Нагиев сыграли нормально». Жанр — комедия. Режиссер — Дмитрий Невзоров. Страна — Россия. Актеры — главного героя, Славу Третьякова, сыграл 57-летний Дмитрий Нагиев («Физрук»), блогера Никиту Кисляка — Антон Лапенко («Внутри Лапенко»). Другие роли исполнили: Алевтину — Екатерина Стулова («Инспектор Гаврилов»), Кэста — Жаргал Бадмацыренов («Красный шелк»), молодого Третьякова — Никита Касьяненко («Алекс Лютый. Дело сирот»). Смотреть онлайн сериал «Актерище» в онлайн-кинотеатре KION. Официальный трейлер сериала на RUTUBE.

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Фото: KION















