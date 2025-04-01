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Плей-офф КХЛ 2025: расписание, результаты, таблица

Сегодня, 16:34 Автор: Андрей Моисеев




Матчи второго раунда плей-офф КХЛ, в котором встречаются клубы из разных конференций, будут проходить с 11 по 24 апреля 2025 года. Во второй этап вышли 8 сильнейших команд, которые определят в мае обладателя Кубка Гагарина.

Расписание матчей плей-офф КХЛ на 12 апреля:

14:00 «Трактор» – «Динамо» Мн

16:30 «Динамо» М – «Ак Барс», прямая трансляция на «Матч ТВ».

Кубок Гагарина

Группа А

«Локомотив» (1) – «Авангард» (6) — 1:4

«Салават Юлаев (2) - «Спартак» (3) — 4:1

Матчи в группе А состоятся 11, 13, 15, 17, 19*, 21*, 23* апреля.

Обладатели Кубка Гагарина

Группа В

«Трактор» (1) – «Динамо» Мн (4) — 4:2

«Динамо» М (2) – «Ак Барс» (5)

Матчи в группе В пройдут 12, 14, 16 , 18, 20*, 22*, 24* апреля.

* если потребуется.

Проведение полуфинальных игр запланировано с 27 апреля по 10 мая, финальные поединки пройдут с 13 по 25 мая.
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