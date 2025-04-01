Игры плей офф КХЛ 2025: расписание, результаты, таблица Сегодня, 21:35 Автор: Андрей Моисеев









Матчи второго раунда плей-офф КХЛ, в котором встречаются клубы из разных конференций, будут проходить с 11 по 24 апреля 2025 года. Во второй этап вышли 8 сильнейших команд, которые определят в мае обладателя Кубка Гагарина. Расписание матчей плей-офф КХЛ на 12 апреля: 14:00 «Трактор» – «Динамо» Мн, прямая трансляция на «Кинопоиске». 16:30 «Динамо» М – «Ак Барс», прямая трансляция на «Матч ТВ». Группа А «Локомотив» (1) – «Авангард» (6) — 1:4 «Салават Юлаев (2) - «Спартак» (3) — 4:1 Матчи в группе А состоятся 11, 13, 15, 17, 19*, 21*, 23* апреля. Обладатели Кубка Гагарина Группа В «Трактор» (1) – «Динамо» Мн (4) «Динамо» М (2) – «Ак Барс» (5) Матчи в группе В пройдут 12, 14, 16 , 18, 20*, 22*, 24* апреля. * если потребуется. Проведение полуфинальных игр запланировано с 27 апреля по 10 мая, финальные поединки пройдут с 13 по 25 мая.

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