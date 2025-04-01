HR Новости

Плей-офф КХЛ 2025: кто выйдет в полуфинал, расписание

Сегодня, 06:49 Автор: Андрей Моисеев




Матчи второго раунда плей-офф КХЛ, в котором встречаются клубы из разных конференций, будут проходить с 11 по 24 апреля 2025 года. Во второй этап вышли 8 сильнейших команд, которые определят в мае обладателя Кубка Гагарина.

Кубок Гагарина

Группа А

«Локомотив» (1) – «Авангард» (6) — 1:4, 4:1, 6:2

«Салават Юлаев (2) - «Спартак» (3) — 4:1, 4:5 ОТ, 2:4

Матчи в группе А состоятся 11, 13, 15, 17, 19*, 21*, 23* апреля.

Обладатели Кубка Гагарина

Группа В

«Трактор» (1) – «Динамо» Мн (4) — 4:2, 4:3 ОТ, 0:8

«Динамо» М (2) – «Ак Барс» (5) — 3:5, 0:2, 3:1

Матчи в группе В пройдут 12, 14, 16 , 18, 20*, 22*, 24* апреля.

* если потребуется.

В полуфинале встретятся победители пар в каждой из группж

Проведение полуфинальных игр запланировано с 27 апреля по 10 мая, финальные поединки пройдут с 13 по 25 мая.
  • Кубок России по футболу 2024/2025: когда играют «Динамо» и ЦСКА
    •

    Фото: КХЛ







    Фотогалерея обворожительной автогонщицы Линдси Брюэр


    Лучшие бомбардиры НХЛ за всю историю


    Плей-офф КХЛ 2025: кто выйдет в полуфинал, расписание
    «Арсенал» – «ПСЖ»: смотреть онлайн, прямая трансляция матча Лиги чемпионов
    «Опасная близость» (2025): смотреть сериал онлайн, актеры, отзывы
    «Гипнозис» (2025) 3 серия: смотреть сериал онлайн, актеры, отзывы
    «Вашингтон» сыграет с «Монреалем» в первом раунде плей-офф НХЛ
    Карта: Калиново в Донецкой области
    Карта: Шуя в Ивановской области
    Карта: Олешня в Курской области
    Хоккей. ЧМ-2025: расписание матчей чемпионата мира
    «Аутсорс» (2025): смотреть сериал онлайн, актеры, отзывы


    © Все права защищены 2007-2025. hockeyreview@mail.ru