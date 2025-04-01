Расписание плей-офф КХЛ 2025: 1/4 финала Кубка Гагарина Сегодня, 12:20 Автор: Андрей Моисеев









В плей-офф КХЛ-2025 принимают участие 16 сильнейших команд регулярного чемпионата, которые определят в мае обладателя Кубка Гагарина. 8 апреля стали известны все пары 1/4 финала. Со второго раунда между собой встречаются клубы из разных конференций. Расписание матчей плей-офф КХЛ на 11 апреля: 17:00 «Салават Юлаев» – «Спартак», прямая трансляция на «Кинопоиске». 19:00 «Локомотив» – «Авангард», прямая трансляция на «Матч ТВ». Группа А «Локомотив» (1) – «Авангард» (6) «Салават Юлаев (2) - «Спартак» (3) Матчи в группе А состоятся 11, 13, 15, 17, 19*, 21*, 23* апреля. Обладатели Кубка Гагарина Группа В «Трактор» (1) – «Динамо» Мн (4) «Динамо» М (2) – «Ак Барс» (5) Матчи в группе В пройдут 12, 14, 16 , 18, 20*, 22*, 24* апреля. * если потребуется. Проведение полуфинальных игр запланировано с 27 апреля по 10 мая, финальные поединки пройдут с 13 по 25 мая.

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