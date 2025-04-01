HR Новости

Пары 1/4 финала плей-офф КХЛ 2025: расписание матчей

Сегодня, 16:56 Автор: Андрей Моисеев




Матчи второго раунда плей-офф КХЛ, в котором встречаются клубы из разных конференций, будут проходить с 11 по 24 апреля 2025 года. Во второй этап вышли 8 сильнейших команд, которые определят в мае обладателя Кубка Гагарина.

Расписание матчей плей-офф КХЛ на 11 апреля:

17:00 «Салават Юлаев» – «Спартак», прямая трансляция на «Кинопоиске».

19:00 «Локомотив» – «Авангард», прямая трансляция на «Матч ТВ».

Кубок Гагарина

Группа А

«Локомотив» (1) – «Авангард» (6)

«Салават Юлаев (2) - «Спартак» (3)

Матчи в группе А состоятся 11, 13, 15, 17, 19*, 21*, 23* апреля.

Обладатели Кубка Гагарина

Группа В

«Трактор» (1) – «Динамо» Мн (4)

«Динамо» М (2) – «Ак Барс» (5)

Матчи в группе В пройдут 12, 14, 16 , 18, 20*, 22*, 24* апреля.

* если потребуется.

Проведение полуфинальных игр запланировано с 27 апреля по 10 мая, финальные поединки пройдут с 13 по 25 мая.
  • Матчи Кубка России по футболу 2024/2025: расписание
    •











    Фотогалерея обворожительной автогонщицы Линдси Брюэр


    Лучшие бомбардиры НХЛ за всю историю


    Какого числа Пасха в 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 годах
    Турнирная таблица РПЛ 2024/2025, расписание матчей
    Пары 1/4 финала плей-офф КХЛ 2025: расписание матчей
    Атака беспилотников сегодня, сбитые БПЛА 11 апреля
    «Клюквенный щербет» 3 сезон: смотреть турецкий сериал онлайн
    «Инспектор Гаврилов» 2 сезон: смотреть сериал онлайн
    «Актерище» (2025): смотреть сериал онлайн, дата выхода
    Анора (2024): смотреть фильм онлайн с Юрой Борисовым
    10 лучших сериалов 2025, которые понравились зрителям
    Карта: Журавка в Сумской области Украины


    © Все права защищены 2007-2025. hockeyreview@mail.ru