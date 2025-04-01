Пары 1/4 финала плей-офф КХЛ 2025: расписание матчей

Матчи второго раунда плей-офф КХЛ, в котором встречаются клубы из разных конференций, будут проходить с 11 по 24 апреля 2025 года. Во второй этап вышли 8 сильнейших команд, которые определят в мае обладателя Кубка Гагарина.
Расписание матчей плей-офф КХЛ на 11 апреля:
17:00 «Салават Юлаев» – «Спартак», прямая трансляция на «Кинопоиске».
19:00 «Локомотив» – «Авангард», прямая трансляция на «Матч ТВ».
Группа А
«Локомотив» (1) – «Авангард» (6)
«Салават Юлаев (2) - «Спартак» (3)
Матчи в группе А состоятся 11, 13, 15, 17, 19*, 21*, 23* апреля.
Обладатели Кубка Гагарина
Группа В
«Трактор» (1) – «Динамо» Мн (4)
«Динамо» М (2) – «Ак Барс» (5)
Матчи в группе В пройдут 12, 14, 16 , 18, 20*, 22*, 24* апреля.
* если потребуется.
Проведение полуфинальных игр запланировано с 27 апреля по 10 мая, финальные поединки пройдут с 13 по 25 мая.