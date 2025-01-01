Программа передач на 12 апреля 2025 года в Москве. На Первом канале и телеканалах Россия 1, НТВ, ТНТ, РЕН ТВ и СТС будут показывать следующие передачи, фильмы и сериалы, соосбщает сервис «Яндекс Телепрограмма»..
Первый канал
04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ
06:00 Телеканал Доброе утро. Суббота
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 Пусть говорят. Первое интервью Овечкина после рекорда
10:50 Поехали! Байконур
12:15 Вызов. Первые в космосе
16:50 Кто хочет стать миллионером?
18:20 Лучшие фигуристы мира в юбилейном вечере Игоря Крутого
21:00 Время
21:35 Вызов
00:35 ПОДКАСТ.ЛАБ
Россия 1
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
09:00 Формула еды. Красная рыба
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Наши. Военкоры
12:00 Судьба человека
13:05 Салют-7. История одного подвига
14:30, 20:50 Вести. Местное время
14:50 Салют-7
17:50 Привет, Андрей!
21:00 Училка
00:40 По щучьему велению
НТВ
04:55 Удачный обмен
06:20 Жди меня
07:20 Смотр
08:00, 16:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим!
09:20 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 Живая еда
12:00 Квартирный вопрос
13:00 Основано на реальных событиях
15:00 Своя игра
16:20 ЧП. Расследование
17:00 Следствие вели...
19:00 Центральное телевидение
20:20 Ты не поверишь!
21:25 Секрет на миллион
23:25 Ч.T.Д.
00:00 Шаг из стратосферы. Первые в мире
01:00 Квартирник НТВ у Маргулиса
02:20 Дачный ответ
03:10 Хозяин
04:45 Золотой транзит
ТНТ
04:55 Однажды в России
09:55 Битва экстрасенсов
15:55 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 76-я серия
18:30 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 77-я серия
21:00 Музыкальная интуиция
23:00 Женский Стендап
03:15 Однажды в России
РЕН ТВ
05:00, 01:50 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 Военная тайна
15:00 СОВБЕЗ
16:55 Документальный спецпроект. Космос. Поле ядерной битвы
18:00 Засекреченные списки. Космические катастрофы
19:00 Добровэфире
20:00 Гениальное ограбление
22:15 Ограбление в ураган
00:10 Эффект парадокса
СТС
03:55 Погнали
05:05 Три кота
06:30 Белка и Стрелка. Карибская тайна
08:00 ПроСТО кухня
10:00 Трио в перьях
11:45 Трио в перьях-2
13:25 Панда из космоса
16:20 Радиовспышка
18:35 Война миров
21:00 Война миров Z
23:20 Другой мир
01:45 Охотники
03:10 Погнали
Время московское.