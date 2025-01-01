Программа передач на 12 апреля 2025 года в Москве. На Первом канале и телеканалах Россия 1, НТВ, ТНТ, РЕН ТВ и СТС будут показывать следующие передачи, фильмы и сериалы, соосбщает сервис «Яндекс Телепрограмма»..

Первый канал

04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ

06:00 Телеканал Доброе утро. Суббота

09:00 Умницы и умники

09:45 Слово пастыря

10:00, 12:00, 18:00 Новости

10:15 Пусть говорят. Первое интервью Овечкина после рекорда

10:50 Поехали! Байконур

12:15 Вызов. Первые в космосе

16:50 Кто хочет стать миллионером?

18:20 Лучшие фигуристы мира в юбилейном вечере Игоря Крутого

21:00 Время

21:35 Вызов

00:35 ПОДКАСТ.ЛАБ

Россия 1

05:00 Утро России. Суббота

08:00 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету

09:00 Формула еды. Красная рыба

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11:30 Наши. Военкоры

12:00 Судьба человека

13:05 Салют-7. История одного подвига

14:30, 20:50 Вести. Местное время

14:50 Салют-7

17:50 Привет, Андрей!

21:00 Училка

00:40 По щучьему велению

НТВ

04:55 Удачный обмен

06:20 Жди меня

07:20 Смотр

08:00, 16:00 Сегодня

08:20 Поедем, поедим!

09:20 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 Живая еда

12:00 Квартирный вопрос

13:00 Основано на реальных событиях

15:00 Своя игра

16:20 ЧП. Расследование

17:00 Следствие вели...

19:00 Центральное телевидение

20:20 Ты не поверишь!

21:25 Секрет на миллион

23:25 Ч.T.Д.

00:00 Шаг из стратосферы. Первые в мире

01:00 Квартирник НТВ у Маргулиса

02:20 Дачный ответ

03:10 Хозяин

04:45 Золотой транзит

ТНТ

04:55 Однажды в России

09:55 Битва экстрасенсов

15:55 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 76-я серия

18:30 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 77-я серия

21:00 Музыкальная интуиция

23:00 Женский Стендап

03:15 Однажды в России

РЕН ТВ

05:00, 01:50 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 Военная тайна

15:00 СОВБЕЗ

16:55 Документальный спецпроект. Космос. Поле ядерной битвы

18:00 Засекреченные списки. Космические катастрофы

19:00 Добровэфире

20:00 Гениальное ограбление

22:15 Ограбление в ураган

00:10 Эффект парадокса

СТС

03:55 Погнали

05:05 Три кота

06:30 Белка и Стрелка. Карибская тайна

08:00 ПроСТО кухня

10:00 Трио в перьях

11:45 Трио в перьях-2

13:25 Панда из космоса

16:20 Радиовспышка

18:35 Война миров

21:00 Война миров Z

23:20 Другой мир

01:45 Охотники

03:10 Погнали



Время московское.