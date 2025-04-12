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«Экстрасенсы. Битва сильнейших» 2 сезон 13 выпуск: смотреть онлайн

Сегодня, 06:14 Автор: Андрей Моисеев




В шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» девять лучших экстрасенсов страны расследуют таинственные события и проходят сложные испытания.

Интересный факт: родоначальником популярного на ТНТ шоу является Britain’s Psychic Challenge, первый выпуск которого вышел на экраны Великобритании в 2005 году.

Экстрасенсы Битва сильнейших на ТНТ 2 сезон 13 выпуск

Премьера 2 сезона состоялась 18 января 2025 года на телеканале ТНТ. Новые выпуски выходят еженедельно по субботам.

Лидеры зрительского голосования: Влад Череватый — 106,4, Олег Шепс — 103, Виктория Райдос — 94,7, Ольга Якубович — 93,8, Ангелина Изосимова — 91,5. Принять участие в голосовании можно на сайте телеканала.

Смотреть онлайн 13 выпуск шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» можно 12 апреля в 18:30 мск в эфире ТНТ.

Прошлые выпуски доступны бесплатно в хорошем качестве на RUTUBE.

Интересный факт: программа является самой популярной на канале ТНТ (по состоянию на начало апреля) и занимает 10-е место в списке самых популярных передач на российском телевидении.
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    Фото: ТНТ







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