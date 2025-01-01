Футбол. 24-й тур РПЛ 2025. Расписание, прямая трансляция Сегодня, 00:55 Автор: Андрей Моисеев









В воскресенье, 13 апреля 2025 года, в чемпионате РПЛ по футболу состоятся три матча. «Акрон» принимет на своем поле «Факел» (14:30 мск), «Зенит» встретится дома с «Краснодаром» (17:00), «Химки» сыграет с «Крыльями Советов» (19:30). Смотреть онлайн прямую трансляцию матча из Санкт-Петербурга можно в прямом эфире федерального телеканала «Матч ТВ». Главная сенсация тура состоялась в пятницу в Москве, «Спартак» проиграл на своем стадионе махачкалинскому «Динамо» со счетом 1:2. Верхняя часть турнирной таблицы РПЛ 2024/2025 после двух игровых дней 24 тура выглядит следующим образом: 1. «Краснодар» — 52 очка (23 игры), 2. «Спартак» — 47 (24), 3. «Зенит» — 47 (23), 4. ЦСКА — 47 (24), 5. «Динамо» М — 43 (24), 6. «Локомотив» — 41 (24), 7. «Рубин» — 33 (24), 8. «Ростов» — 33 (24).

Турнирная таблица РПЛ 2024/2025, расписание матчей



















