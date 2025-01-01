Футбол. 24-й тур РПЛ 2025. Расписание, прямая трансляция Сегодня, 14:36 Автор: Андрей Моисеев









В субботу, 12 апреля 2025 года, в чемпионате РПЛ по футболу состоятся четыре матча. «Оренбург» принимал на своем поле ЦСКА (0:2), «Пари НН» встретится дома с московским «Динамо» (14:30), «Рубин» сыграет в Казани с «Локомотивом» (17:00), «Ахмат» проведет поединок с «Ростовом» (19:30). Смотреть онлайн прямую трансляцию матча из Нижнего Новгорода можно в прямом эфире федерального телеканала «Матч ТВ». Накануне «Спартак» проиграл на своем стадионе махачкалинскому «Динамо» со счетом 1:2. Верхняя часть турнирной таблицы РПЛ 2024/2025 после матча в Оренбурге выглядит следующим образом: 1. «Краснодар» — 52 очка (23 игры), 2. «Спартак» — 47 (24), 3. «Зенит» — 47 (23), 4. ЦСКА — 47 (24), 5. «Динамо» М — 42 (23), 6. «Локомотив» — 41 (23), 7. «Ростов» — 33 (23),

Турнирная таблица РПЛ 2024/2025, расписание матчей



















