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Футбол. 24-й тур РПЛ 2025. Расписание, прямая трансляция

Сегодня, 14:36 Автор: Андрей Моисеев




В субботу, 12 апреля 2025 года, в чемпионате РПЛ по футболу состоятся четыре матча.

«Оренбург» принимал на своем поле ЦСКА (0:2), «Пари НН» встретится дома с московским «Динамо» (14:30), «Рубин» сыграет в Казани с  «Локомотивом» (17:00), «Ахмат» проведет поединок с «Ростовом» (19:30).

Смотреть онлайн прямую трансляцию матча из Нижнего Новгорода можно в прямом эфире федерального телеканала «Матч ТВ».

Накануне «Спартак» проиграл на своем стадионе махачкалинскому «Динамо» со счетом 1:2.

Верхняя часть турнирной таблицы РПЛ 2024/2025 после матча в Оренбурге выглядит следующим образом: 1. «Краснодар» — 52 очка (23 игры), 2. «Спартак» — 47 (24), 3. «Зенит» — 47 (23), 4. ЦСКА — 47 (24), 5. «Динамо» М — 42 (23), 6. «Локомотив» — 41 (23), 7. «Ростов» — 33 (23), 
  • Турнирная таблица РПЛ 2024/2025, расписание матчей
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