Обладатели Кубка Стэнли, чемпионы НХЛ

Кубок Стэнли ведет свою историю с 1893 года. С 1927 года приз вручает Национальная хоккейная лига.

За все пошедшие годы наибольшее количество раз обладателями Кубка Стэнли становились «Монреаль» (24 раза), «Торонто» (13), «Детройт» (11), «Бостон» (6) и «Чикаго» (6). Всего призом владела 21 команда.

Первый свой трофей «Канадиенс» взяли в руки в 1916 году, а последний - в 1993-м после победы в решающей схватке над «Лос-Анджелесом». На протяжении пяти лет, с 1956 по 1960 годы, команда становилась сильнейшей в НХЛ. В 1976-1979 годах игроки клуба брали в руки заветную чашу.

«Торонто» свой 13-й трофей завоевал в далеком 1967 году, «Детройт» добивался победы в 2008-м, а «Бостон» и «Чикаго» совсем недавно праздновали успех. «Мишки» стали лучшими в 2011-м, «Блэкхокс» взял половину своих трофеев в течение шести лет в 2010-х.

Довелось попить шампанского «Питтсбургу» и «Эдмонтону». «Пингвинз» впервые стали победителями в 1991 году, а славные времена «Ойлерз» пришлись на середину 80-х.

Среди неудачников стоит выделить три команды. «Бостон» 6 раз побеждал и 14 раз проигрывал в финале, у «Детройта» 13 поражений при 11 победах, «Филадельфия» выиграла два первых финала, а затем шесть раз подряд уступила.

Из российских хоккеистов по три раза получали заветные перстни Евгений Малкин, Сергей Федоров, Игорь Ларионов и Сергей Брылин. Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин завоевал приз в 2018 году.

В 2024 году Кубок Стэнли уехал в Санрайз. «Флорида» в семи матчах одолела «Эдмонтон».